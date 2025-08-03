Цифровые аферы: Life.ru узнал, как распознать нейросетевого двойника и защитить себя от кражи данных

Использование нейросетевых двойников в мошеннических схемах — это одна из наиболее тревожных тенденций в цифровой среде. Одна из распространённых схем включает отправку видео якобы от известных людей, который убеждает пользователей перейти по ссылке и ввести личные данные. Люди верят увиденному, поскольку картинка и голос кажутся абсолютно достоверными. Это новая форма социальной инженерии, подкреплённая технологиями.