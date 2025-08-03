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Доля россиян с зарплатой выше 100 тысяч выросла почти вдвое за два года

Доля россиян, чья средняя зарплата превышает 100 тысяч рублей, в текущем году достигла 31,9 процента от общего числа работников. Отмечается, что всего два года назад такие зарплаты встречались почти вдвое реже, следует из данных Росстата.

Доля россиян, чья средняя зарплата превышает 100 тысяч рублей, в текущем году достигла 31,9 процента от общего числа работников. Отмечается, что всего два года назад такие зарплаты встречались почти вдвое реже, следует из данных Росстата.

Обследование о распределении численности работников по размерам заработной платы проводится раз в два года по итогам апреля. Текущее исследование охватило 95,4 тысячи организаций, за исключением малого бизнеса, и 28,4 миллиона работников.

Согласно данным ведомства, в апреле среднюю зарплату до вычета налога от 100 тысяч рублей получали 31,9 процента работников в стране, в то время как двумя годами ранее этот показатель составлял 17,4 процента.

В текущем году зарплату от 100 до 150 тысяч рублей получали 17,2 процента работников, от 150 до 200 тысяч — 6,9 процента, от 200 до 400 тысяч рублей — 6,3 процента, а более этой суммы — 1,5 процента.

Кроме того, от 80 до 100 тысяч рублей в среднем зарабатывают 13,1 процента россиян, от 60 до 80 тысяч — 17 процентов. Еще 20,2 процента получают в месяц 40−60 тысяч рублей, а 15,2 процента — от 22,4 до 40 тысяч.

Меньше МРОТ (22,4 тысячи рублей) получает 2,6 процента работающих россиян. В 2023 году таких было 2,4 процента, при этом МРОТ тогда составлял 16,2 тысячи рублей, передает РИА Новости.

С 1 октября 2025 года в России ожидается новое повышение заработной платы для определенных категорий государственных служащих. Более подробно об этом рассказал депутат Государственной думы РФ и член комитета по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин из партии «Единая Россия».

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