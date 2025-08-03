Доля россиян с зарплатой выше 100 тысяч выросла почти вдвое за два года

Доля россиян, чья средняя зарплата превышает 100 тысяч рублей, в текущем году достигла 31,9 процента от общего числа работников. Отмечается, что всего два года назад такие зарплаты встречались почти вдвое реже, следует из данных Росстата.
Обследование о распределении численности работников по размерам заработной платы проводится раз в два года по итогам апреля. Текущее исследование охватило 95,4 тысячи организаций, за исключением малого бизнеса, и 28,4 миллиона работников.
Согласно данным ведомства, в апреле среднюю зарплату до вычета налога от 100 тысяч рублей получали 31,9 процента работников в стране, в то время как двумя годами ранее этот показатель составлял 17,4 процента.
В текущем году зарплату от 100 до 150 тысяч рублей получали 17,2 процента работников, от 150 до 200 тысяч — 6,9 процента, от 200 до 400 тысяч рублей — 6,3 процента, а более этой суммы — 1,5 процента.
Кроме того, от 80 до 100 тысяч рублей в среднем зарабатывают 13,1 процента россиян, от 60 до 80 тысяч — 17 процентов. Еще 20,2 процента получают в месяц 40−60 тысяч рублей, а 15,2 процента — от 22,4 до 40 тысяч.
Меньше МРОТ (22,4 тысячи рублей) получает 2,6 процента работающих россиян. В 2023 году таких было 2,4 процента, при этом МРОТ тогда составлял 16,2 тысячи рублей, передает РИА Новости.
С 1 октября 2025 года в России ожидается новое повышение заработной платы для определенных категорий государственных служащих. Более подробно об этом рассказал депутат Государственной думы РФ и член комитета по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин из партии «Единая Россия».