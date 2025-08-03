Полковник Юрьев назвал задачи бойцов ВДВ самыми сложными на СВО

«На спецоперации бойцам ВДВ ставятся наиболее сложные задачи, которые они порой выполняют ценой собственной жизни или здоровья. Наш девиз обозначает, что там, где другие соединения и части Вооруженных сил Российской Федерации не могут выполнить задачи, их выполняют воздушно-десантные войска», — сказал он.