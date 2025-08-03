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Полковник Юрьев назвал задачи бойцов ВДВ самыми сложными на СВО

Юрьев напомнил девиз ВДВ: «Никто, кроме нас!».

Источник: Аргументы и факты

Воздушно-десантные войска в рамках спецоперации на Украине выполняют самые сложные задачи, заявил в беседе с aif.ru гвардии полковник, председатель центрального правления «Союза десантников России» Валерий Юрьев.

Он напомнил девиз ВДВ, для которых 2 августа является памятным днем: «Никто, кроме нас!».

«На спецоперации бойцам ВДВ ставятся наиболее сложные задачи, которые они порой выполняют ценой собственной жизни или здоровья. Наш девиз обозначает, что там, где другие соединения и части Вооруженных сил Российской Федерации не могут выполнить задачи, их выполняют воздушно-десантные войска», — сказал он.

Юрьев добавил, что День ВДВ в этом году десантники отметили маршем и исполнением патриотических песен.

Он также резко высказался о десантниках, купающихся в фонтанах в памятный день.