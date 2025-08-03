В Москве ожидаются переменная облачность и до плюс 28 градусов

МОСКВА, 3 августа. /ТАСС/. Переменная облачность, преимущественно без осадков и температура до плюс 28 градусов прогнозируются в Москве в воскресенье, сообщается на сайте Гидрометцентра. В ночь на понедельник температура может опуститься до плюс 15 градусов.
Ветер северо-западный, северный 6−11 м/с. Атмосферное давление составит 751 мм ртутного столба.
В Подмосковье в воскресенье температура воздуха будет колебаться в пределах плюс 23 — плюс 28 градусов. В ночь на воскресенье столбики термометров могут опуститься до отметки плюс 12 градусов.