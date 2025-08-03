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В Москве ожидаются переменная облачность и до плюс 28 градусов

Атмосферное давление в столице составит 751 мм ртутного столба.

Сейчас в Ричмонде: +19° 0 м/с 88% 762 мм рт. ст. +21°
Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 3 августа. /ТАСС/. Переменная облачность, преимущественно без осадков и температура до плюс 28 градусов прогнозируются в Москве в воскресенье, сообщается на сайте Гидрометцентра. В ночь на понедельник температура может опуститься до плюс 15 градусов.

Ветер северо-западный, северный 6−11 м/с. Атмосферное давление составит 751 мм ртутного столба.

В Подмосковье в воскресенье температура воздуха будет колебаться в пределах плюс 23 — плюс 28 градусов. В ночь на воскресенье столбики термометров могут опуститься до отметки плюс 12 градусов.