В Москве ожидаются переменная облачность и до плюс 28 градусов

МОСКВА, 3 августа. /ТАСС/. Переменная облачность, преимущественно без осадков и температура до плюс 28 градусов прогнозируются в Москве в воскресенье, сообщается на сайте Гидрометцентра. В ночь на понедельник температура может опуститься до плюс 15 градусов.