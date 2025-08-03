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«Омичка» представила новый состав на Дне города

Команда обновилась наполовину.

Источник: пресс-служба Минспорта

В День Омской области и города на главной сцене пешеходного Любинского проспекта представили обновлённую «Омичку». Женский клуб, который с прошлого сезона играет в волейбольной Суперлиге, вышел к болельщикам новым составом и тренерским штабом.

Министр спорта региона Алексей Ленберг отметил: «Омичка» — больше чем волейбол и игра, это наша любимая команда, за которую мы будем искренне переживать и болеть в новом сезоне. Он должен быть успешным для нас".

Генеральный менеджер Сергей Куфрин рассказал, что межсезонье команда провела плодотворно: «Провели большую работу в межсезонье. Хочется отметить, что теперь волейбольный клуб “Омичка” — отдельная структура. Еще проделана большая селекционная работа: к нам пришли восемь новых игроков… это показатель того, что мы серьёзно настроены и начинаем завоёвывать рынок женского волейбола».

Команду возглавил новый главный тренер — Александр Кошкин, которого в клубе называют «опытным антикризисным специалистом». Среди новичков наибольшее внимание привлекла диагональная Анастасия Занова.

«Команда меняется, у нас обновилось 50% состава примерно. Девочки очень классные приехали… весь тренерский штаб у нас тоже очень классный, главный тренер сильно нравится», — поделилась доигровщица Зарина Воситова.

Зрители оценили не только новых игроков, но и шоу группы поддержки. Теперь «Омичка» продолжит подготовку к старту сезона, который, по ожиданиям руководства, должен стать для клуба успешным.