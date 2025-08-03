Россиянам рассказали, где выгоднее всего отдыхать осенью

Ранее эксперт в сфере туризма Валентина Любаева сообщила, что для традиционного отпуска приобретение пакетного тура зачастую обходится дешевле, чем самостоятельная организация поездки. Она пояснила, что при продолжительных путешествиях, например, при трехмесячном пребывании во Вьетнаме, более экономичным вариантом является самостоятельная покупка авиабилетов и аренда жилья, пишет 360.ru. Однако при выборе стандартного формата отдыха специалист рекомендует отдавать предпочтение туру, так как это может быть не только удобнее, но и выгоднее с финансовой точки зрения.