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Министр образования РФ обсудил сроки начала стройки второй очереди ДВФУ

Валерий Фальков несколько дней провел с рабочим визитом в Приморье.

Источник: Аргументы и факты

Земля для начала строительства второй очереди ДВФУ уже передана учебному заведению. Вскоре будут заключены контракты на проектирование и строительство. Такая информация прозвучала на встрече министра образования России Валерия Фалькова с ректором ДВФУ Борисом Коробцом.

Ректор ДВФУ Борис Коробец рассказал о других проектах университета и развития острова Русский высокому гостю. Также Валерий Фальков посетил ВВГУ, провел во Владивостоке совещание по развитию научных институтов Дальневосточного отделения РАН и встретился с губернатором Приморья.

На встречах во время официального визита обсуждали развитие научно-образовательной сферы Приморья в целом. Помимо строительства второй очереди кампуса Дальневосточного федерального университета, речь шла о создании Инновационного научно-технологического центра (ИНТЦ). Предполагается, что он также разместится в ДВФУ и станет местом, объединяющим студентов, ученых и представителей бизнеса. Пилотная площадка должна открыться уже в этом году.

Также обсуждалась инфраструктура научных организаций: ремонты и обновление оборудования.

Как сообщает министерство образования РФ, на встрече с губернатором Приморья Олегом Кожемяко много говорили о поддержке молодых ученых.

«В 2026 году планируется открыть 200 лабораторий для молодых ученых. Дальневосточные научные институты смогут подавать заявки на финансирование таких лабораторий», — уточнил министр образования России Валерий Фальков.

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