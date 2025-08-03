Министр образования РФ обсудил сроки начала стройки второй очереди ДВФУ

На встречах во время официального визита обсуждали развитие научно-образовательной сферы Приморья в целом. Помимо строительства второй очереди кампуса Дальневосточного федерального университета, речь шла о создании Инновационного научно-технологического центра (ИНТЦ). Предполагается, что он также разместится в ДВФУ и станет местом, объединяющим студентов, ученых и представителей бизнеса. Пилотная площадка должна открыться уже в этом году.