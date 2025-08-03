Марочко: Киев оттянул ВСУ из Часова Яра к Константиновке

По словам эксперта, сейчас в районе ведутся локальные столкновения на западных окраинах города. Также противник пытается удержать позиции северо-восточнее Николаевки в лесистой местности, однако сам населённый пункт пришлось оставить, сосредоточив силы и ресурсы на третьей и второй линиях обороны. В этом районе активно ведётся подготовка к защите Константиновки.