Вооружённые силы Украины (ВСУ) отводят свои подразделения из Часова Яра на третью линию обороны и готовятся к возможным боям в Константиновке Донецкой Народной Республики, сообщил ТАСС военный аналитик Андрей Марочко. Он отметил, что потеря Часова Яра стала для украинских боевиков серьёзным репутационным ударом.
По словам эксперта, сейчас в районе ведутся локальные столкновения на западных окраинах города. Также противник пытается удержать позиции северо-восточнее Николаевки в лесистой местности, однако сам населённый пункт пришлось оставить, сосредоточив силы и ресурсы на третьей и второй линиях обороны. В этом районе активно ведётся подготовка к защите Константиновки.
Марочко подчеркнул, что в районе города задействованы инженерные подразделения ВСУ, а Киев стягивает дополнительные силы и технику к Константиновке. Он также отметил, что после потери Часова Яра моральное состояние украинских войск, участвовавших в боях за город, значительно снизилось из-за непонимания причин выполнения командных приказов без ясной логики.
Ранее в Минобороны РФ сообщили, что ВСУ потеряли порядка 7,5 тыс. солдат в боях за Часов Яр.