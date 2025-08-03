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Очередь на Крымский мост утром в воскресенье превысила тысячу машин

В очереди на Крымский мост со стороны Тамани (Краснодарский край) находятся более 1,1 тыс.

В очереди на Крымский мост со стороны Тамани (Краснодарский край) находятся более 1,1 тыс. автомобилей. Об этом сообщил телеграм-канал «Крымский мост: оперативная информация».

«В очереди на ручной досмотр со стороны Тамани находятся 1130 транспортных средств», — говорится в сообщении.

Уточняется, что такая очередь со стороны Краснодарского края была по состоянию на 06:00 воскресенья, 3 августа. Время ожидания в очереди составляет более трех часов.

В то же время очереди перед пунктом ручного досмотра со стороны Керчи нет.

Накануне в очередях на подъездах к Крымскому мосту скопилось более 2,6 тыс. машин.