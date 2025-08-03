Марочко: у Волчанска начнет формироваться буферная зона

«Я предполагаю, что здесь (в районе Волчанска — ред.) будет начинаться формироваться так называемая буферная зона. Также не надо забывать, что сейчас есть серьезное боестолкновение в районе Старицы, Липцов, это юго-западнее Волчанска. Это тоже не позволяет противнику, скажем, использовать те резервы, которые у них есть на других направлениях. В целом такие действия сковывают возможности украинского командования, что позитивно отражается для нас на линии боевого соприкосновения», — объяснил он.