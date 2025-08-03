Марочко: у Волчанска начнет формироваться буферная зона

У Волчанска может начать формироваться буферная зона. Таким мнением с aif.ru поделился военный эксперт, подполковник ЛНР Андрей Марочко.
«Я предполагаю, что здесь (в районе Волчанска — ред.) будет начинаться формироваться так называемая буферная зона. Также не надо забывать, что сейчас есть серьезное боестолкновение в районе Старицы, Липцов, это юго-западнее Волчанска. Это тоже не позволяет противнику, скажем, использовать те резервы, которые у них есть на других направлениях. В целом такие действия сковывают возможности украинского командования, что позитивно отражается для нас на линии боевого соприкосновения», — объяснил он.
Подполковник Марочко рассказал, что военнослужащие РФ выдавили украинских боевиков на южный берег реки Волчья и ведут зачистку береговой линии. Единственный остававшийся путь снабжения ВСУ у Волчанска российские военные перерезали.
Как ранее стало известно, что в Старом Салтове, который называют «Украинской Рублёвкой», украинские власти объявили принудительную эвакуацию. Этот населенный пункт находится вдоль одной из дорог, соединяющих Волчанск и Чугуев.