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Марочко: у Волчанска начнет формироваться буферная зона

Российские военнослужащие выдавили украинских боевиков на южный берег реки Волчья.

Источник: Аргументы и факты

У Волчанска может начать формироваться буферная зона. Таким мнением с aif.ru поделился военный эксперт, подполковник ЛНР Андрей Марочко.

«Я предполагаю, что здесь (в районе Волчанска — ред.) будет начинаться формироваться так называемая буферная зона. Также не надо забывать, что сейчас есть серьезное боестолкновение в районе Старицы, Липцов, это юго-западнее Волчанска. Это тоже не позволяет противнику, скажем, использовать те резервы, которые у них есть на других направлениях. В целом такие действия сковывают возможности украинского командования, что позитивно отражается для нас на линии боевого соприкосновения», — объяснил он.

Подполковник Марочко рассказал, что военнослужащие РФ выдавили украинских боевиков на южный берег реки Волчья и ведут зачистку береговой линии. Единственный остававшийся путь снабжения ВСУ у Волчанска российские военные перерезали.

Как ранее стало известно, что в Старом Салтове, который называют «Украинской Рублёвкой», украинские власти объявили принудительную эвакуацию. Этот населенный пункт находится вдоль одной из дорог, соединяющих Волчанск и Чугуев.