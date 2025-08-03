«Условия будут неблагоприятными»: воздух Омска сегодня может быть не свежим

В период действия НМУ первой степени опасности, в городском воздухе может присутствовать посторонний неприятный запах в следствии превышения концентрации одного или нескольких контролируемых веществ выше 1 ПДК. При этом населению рекомендуется ограничить свое пребывание на улице.