«Условия будут неблагоприятными»: воздух Омска сегодня может быть не свежим

Вчера, 2 августа, омичей предупредили о возможных неблагоприятных для рассеивания вредных примесей метеорологических условиях. Информацию опубликовал телеграм-канал «Чистый воздух. Омск».
«По информации ФГБУ “Обь-Иртышское УГМС” с 22:00 ч. 2 августа до 09:00 ч. 3 августа на территории города Омска и Омской области ожидаются метеорологические условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе, и объявляется период НМУ первой степени опасности», — сообщает телеграм-канал «Чистый воздух. Омск».
В период действия НМУ первой степени опасности, в городском воздухе может присутствовать посторонний неприятный запах в следствии превышения концентрации одного или нескольких контролируемых веществ выше 1 ПДК. При этом населению рекомендуется ограничить свое пребывание на улице.