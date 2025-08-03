Ричмонд
+19°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Условия будут неблагоприятными»: воздух Омска сегодня может быть не свежим

Омичей предупредили о неблагоприятных метеорологических условиях.

Источник: Комсомольская правда

Вчера, 2 августа, омичей предупредили о возможных неблагоприятных для рассеивания вредных примесей метеорологических условиях. Информацию опубликовал телеграм-канал «Чистый воздух. Омск».

«По информации ФГБУ “Обь-Иртышское УГМС” с 22:00 ч. 2 августа до 09:00 ч. 3 августа на территории города Омска и Омской области ожидаются метеорологические условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе, и объявляется период НМУ первой степени опасности», — сообщает телеграм-канал «Чистый воздух. Омск».

В период действия НМУ первой степени опасности, в городском воздухе может присутствовать посторонний неприятный запах в следствии превышения концентрации одного или нескольких контролируемых веществ выше 1 ПДК. При этом населению рекомендуется ограничить свое пребывание на улице.