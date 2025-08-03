KVERT: извержение вулкана Крашенинникова произошло впервые за 600 лет

На Камчатке зафиксировано первое за 600 лет извержение вулкана Крашенинникова.
По данным Камчатской группы реагирования на вулканические извержения (KVERT), внутри северного кратера началось формирование нового конуса.
На склоне вулкана появилась трещина, из которой выходит лавовый купол, сопровождаемый интенсивным парогазовым выбросом. Над кратером наблюдается плотная пепловая колонна, пепел уносится на восток. Предполагается, что активизация вулкана могла быть вызвана мощным землетрясением магнитудой 8,8, произошедшим незадолго до начала извержения.
Ранее вулкан Крашенинникова получил статус «оранжевого» уровня авиационной опасности.