Стало известно, сколько жертв теракта в «Крокусе» погибли от пожара

Согласно материалам уголовного дела, почти половина жертв теракта в «Крокус сити холле» погибла не от огнестрельных ранений, а в результате пожара. Как сообщает ТАСС, около 70 из 149 погибших скончались от термоингаляционной травмы (ожога верхних дыхательных путей) и отравления угарным газом.