Стало известно, сколько жертв теракта в «Крокусе» погибли от пожара

Согласно материалам уголовного дела, почти половина жертв теракта в «Крокус сити холле» погибла не от огнестрельных ранений, а в результате пожара. Как сообщает ТАСС, около 70 из 149 погибших скончались от термоингаляционной травмы (ожога верхних дыхательных путей) и отравления угарным газом.
Документы свидетельствуют, что в момент теракта опасности подвергались почти 2 тысячи посетителей концертного зала. Из них около 1,7 тысячи человек впоследствии не обращались за медицинской помощью. Причины смерти остальных погибших — огнестрельные ранения либо не установлены.
Расследование продолжает устанавливать все обстоятельства трагедии, произошедшей в подмосковном концертном зале.
Ранее были раскрыты места хранения оружия исполнителями теракта в «Крокусе».