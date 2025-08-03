Ричмонд
+19°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Стало известно, сколько жертв теракта в «Крокусе» погибли от пожара

Согласно материалам уголовного дела, почти половина жертв теракта в «Крокус сити холле» погибла не от огнестрельных ранений, а в результате пожара.

Согласно материалам уголовного дела, почти половина жертв теракта в «Крокус сити холле» погибла не от огнестрельных ранений, а в результате пожара. Как сообщает ТАСС, около 70 из 149 погибших скончались от термоингаляционной травмы (ожога верхних дыхательных путей) и отравления угарным газом.

Документы свидетельствуют, что в момент теракта опасности подвергались почти 2 тысячи посетителей концертного зала. Из них около 1,7 тысячи человек впоследствии не обращались за медицинской помощью. Причины смерти остальных погибших — огнестрельные ранения либо не установлены.

Расследование продолжает устанавливать все обстоятельства трагедии, произошедшей в подмосковном концертном зале.

Ранее были раскрыты места хранения оружия исполнителями теракта в «Крокусе».