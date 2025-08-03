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Московский суд отменил решение о заочном аресте телеведущей Лазаревой*

Иноагента, согласно постановлению, должны были арестовать на срок два месяца с момента ее задержания на территории РФ или экстрадиции.

Источник: Комсомольская правда

Московский городской суд отменил постановление о заочном аресте телеведущей Татьяны Лазаревой* по делу об уклонении от исполнения обязанностей иноагента. Об этом РИА Новостям рассказал ее адвокат Леонид Соловьев.

«Суд отменил постановление и направил материал на новое рассмотрение в тот же суд в ином составе», — цитирует его слова агентство.

Напомним, что постановлении о заочном аресте иностранного агента Пресненский суд Москвы вынес в середине июля этого года. В документе говорилось об аресте женщины на срок два месяца с момента ее задержания на территории России или экстрадиции. Защита это решение обжаловала.

Как KP.RU писал ранее, от уехавшей из РФ Лазаревой* отвернулась семья. На личной странице в соцсетях она сообщила, что родственники по-разному отреагировали на включение ее в перечень террористов и экстремистов.

* Включена в список физлиц-иноагентов Минюста, а также внесена в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.