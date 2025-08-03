Жители Актау выступают против строительства ВИЧ-лаборатории рядом с домами

Речь идёт о новом здании для ГКП «Мангистауский областной центр по профилактике ВИЧ-инфекции», который сейчас испытывает острую нехватку помещений. Лабораторию планируют построить в 3-м микрорайоне, рядом с домом № 80, на участке, официально закреплённом за объектами здравоохранения. Как отмечает местное издание, часть жильцов выступает резко против. Они считают, что подобные учреждения должны располагаться на расстоянии не менее 300 метров от жилой застройки и опасаются возможной утечки биоматериалов, нарушений техники безопасности и потенциальной угрозы для детей.