НАБУ задержало экс-главу Луганской ОГА Гайдая по делу о коррупции

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) задержало бывшего главу Луганской областной гражданской администрации (ОГА) Сергея Гайдая. Об этом сообщил Telegram-канал «Политика Страны».
По данным канала, задержание произошло несмотря на планы президента Украины Владимира Зеленского назначить Гайдая на должность главы Ивано-Франковской или Полтавской областей в ближайшее время, передает Лента.ру.
1 августа директор НАБУ Семен Кривонос подтвердил факт проведения обысков в частном доме бывшего заместителя руководителя офиса президента Украины Ростислава Шурмы в Германии.
Зеленский 31 июля подписал закон о восстановлении полномочий НАБУ и САП. Украинские СМИ сообщили, что Европейский союз 29 июля принял решение остановить финансирование Украины на фоне попытки лишить эти ведомства независимости. Обещание Зеленского пойти протестующим на уступки привело к тому, что антиправительственная активность на улицах разгорелась еще больше. Так, украинские граждане 23 июля уже во второй день подряд вышли на массовые антиправительственные митинги в Киеве и во Львове.