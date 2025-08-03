НАБУ задержало экс-главу Луганской ОГА Гайдая по делу о коррупции

Зеленский 31 июля подписал закон о восстановлении полномочий НАБУ и САП. Украинские СМИ сообщили, что Европейский союз 29 июля принял решение остановить финансирование Украины на фоне попытки лишить эти ведомства независимости. Обещание Зеленского пойти протестующим на уступки привело к тому, что антиправительственная активность на улицах разгорелась еще больше. Так, украинские граждане 23 июля уже во второй день подряд вышли на массовые антиправительственные митинги в Киеве и во Львове.