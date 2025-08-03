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Любителя полазать по опорам ЛЭП задержали и отправили на лечение в Приморье

В Партизанске задержали мужчину, который тайно взбирался на опоры линий электропередач (ЛЭП).

Источник: РИА "Новости"

Об этом пишет пресс-служба УМВД России.

Несколько дней житель поселка Волчанец проникал на территорию, где расположены объекты электросетевого хозяйства. Он о своем присутствии никого не предупреждал, но сотрудники заметили его следы и обратились за помощью в полицию. Последние задержали нарушителя и отправили в медучреждение, где он под присмотром врачей пройдет необходимый курс лечения и программу реабилитации.

Правоохранители объясняют, что подобное поведение угрожало не только жизни приморца, но и другим посельчанам и оборудованию.