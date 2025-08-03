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Более 10% населения: в день рождения города на улицах Омска насчитали 144 тысячи человек

Статистическими данными о количестве погулявших на празднике омичей поделился губернатор региона.

Источник: Комсомольская правда

Поздним вечером 2 августа, был подведен итог количества омичей, принявших участие и посетивших праздничные мероприятия, посвященных Дню Омской области и города Омска. Статистическую информацию опубликовал телеграм-канал «Хоценко о важном».

«Мероприятия, посвященные Дню Омской области и города Омска, за весь день сегодня посетили более 144 тысяч человек. Еще более 20 тысяч жителей и гостей нашего города стали участниками и зрителями традиционного Сибирского марафона», — сообщается на официальной странице главы региона.

Также губернатор поблагодарил всех, кто участвует в развитии Омска и Омской области, и утвердительно заявил о том, что совместными усилиями можно решить любую задачу.