Более 10% населения: в день рождения города на улицах Омска насчитали 144 тысячи человек

«Мероприятия, посвященные Дню Омской области и города Омска, за весь день сегодня посетили более 144 тысяч человек. Еще более 20 тысяч жителей и гостей нашего города стали участниками и зрителями традиционного Сибирского марафона», — сообщается на официальной странице главы региона.