Морской бой: эксперты рассказали о столкновении подлодок РФ и США

Президент США Дональд Трамп заявил, что отправит в «указанные районы» две атомные лодки. В разговоре с aif.ru эксперты отметили, что американские субмарины еще со времен СССР «болтаются» в российских водах и даже сталкивались с нашими субмаринами.
Какие подлодки есть у США сейчас.
По словам Дандыкина, сейчас у США достаточно много подлодок разных модификаций.
«Подлодок в Америке достаточно много. У них есть многоцелевые атомные лодки третьего, четвертого поколения, типа “Виржиния”, “Лос-Анджелес”. Есть две или три “Сивулфа”. Они очень дорогие», — отметил он.
Эксперт объяснил, что самой главной ударной силой являются достаточно уже зрелые подводные лодки третьего поколения класса «Огайо».
«Американцы только заложили подводную лодку “Колумбия” четвёртого поколения. У нас уже вот восемь “Бореев” четвёртого поколения», — добавил Дандыкин.
Куда могут направить американские субмарины?
«Указанными районами» для двух атомных подлодок США могут стать Камчатка, предположил Дандыкин.
«Это может быть только Арктика и Тихий океан где-то в районе Камчатки или Командорских островов, о которых говорили, что хотят купить. Могут отправить и в Средиземное море с учетом типа Крыма и всего остального. Томагавки летят на 2500 километров», — поделился он мнением.
Местоположение подлодок США будет известно.
Как только две американские атомные подлодки появятся в «указанных районах», они будут оперативно обнаружены, считает Дандыкин.
«Если американские подлодки войдут в “указанные районы”, то они будут обнаружены. Есть система обнаружения, все это отслеживается. Всегда считалось самой большой доблестью надводного противолодочного корабля взять в контакт иностранную подлодку», — отметил он.
На что могут повлиять подлодки США?
По мнению Дандыкина, появление подлодок, о которых заявил Трамп, ни на что не влияет.
«Это ничего не решает, потому что американские лодки, как и наши, находятся постоянно на боевом патрулировании в местах, где положено им находиться согласно распоряжениям», — объяснил он.
Военный эксперт Константин Сивков в разговоре с aif.ru отметил, что американские многоцелевые субмарины постоянно «пасутся» в российских водах, а вооруженные межконтинентальными баллистическими ракетами подлодки бесполезны у российского побережья.
«У американских подводных лодок, вооруженных межконтинентальными баллистическими ракетами, стандартные районы боевого патрулирования находятся под побережьем Соединенных Штатов Америки. Учитывая мертвую зону таких ракет, этим субмаринам ходить в нашем побережье абсолютно бессмысленное, бесполезное занятие. Если же говорить о подлодках многоцелевых, то они постоянно стоят и “пасутся” у наших берегов. Так было и в советские времена, и после распада советского союза они продолжают “болтаться” у наших берегов, как и раньше. То есть ничего принципиально нового в этом нет», — сказал он.
«Кострома» победила USS Baton Rouge.
Американские подлодки заходили в российские воды всегда, даже во времена дружбы стран, отметил военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин. В 1992 году такой «визит» американской подлодки закончился столкновением с нашей «Костромой».
«В начале 90-х в Баренцевом море столкнулись их подлодка USS Baton Rouge и наша многоцелевая титановая “Кострома”. Наша потом отремонтировалась и снова заступила на боевое дежурство, а ту списали. Они постоянно “шалят”», — рассказал он.