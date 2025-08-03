Депутат Немкин назвал главные признаки мошеннического звонка

— Настоящие организации никогда не будут запрашивать по телефону ваши пароли, номера кредитных карт, PIN-коды или другие личные данные. Если звонящий просит: «Назовите ваш пароль от банковского аккаунта» или «Продиктуйте номер вашей кредитной карты и код на обратной стороне», — это явный признак мошенничества. Настоящие сотрудники банка или других учреждений всегда предложат вам другие, более безопасные способы подтверждения личности, — объяснил Немкин в беседе с РИА Новости.