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Депутат Немкин назвал главные признаки мошеннического звонка

Член комитета Госдумы по информационной политике Антон Немкин назвал ключевые признаки телефонного и онлайн-мошенничества.

Член комитета Госдумы по информационной политике Антон Немкин назвал ключевые признаки телефонного и онлайн-мошенничества.

По его словам, злоумышленники часто используют тактики, вызывающие панику или ощущение срочности, например: «Ваш счет будет заморожен через час, если вы не предоставите информацию».

Еще один тревожный сигнал — просьбы сообщить конфиденциальные данные: пароли, реквизиты карт или PIN-коды.

— Настоящие организации никогда не будут запрашивать по телефону ваши пароли, номера кредитных карт, PIN-коды или другие личные данные. Если звонящий просит: «Назовите ваш пароль от банковского аккаунта» или «Продиктуйте номер вашей кредитной карты и код на обратной стороне», — это явный признак мошенничества. Настоящие сотрудники банка или других учреждений всегда предложат вам другие, более безопасные способы подтверждения личности, — объяснил Немкин в беседе с РИА Новости.

Также стоит насторожиться при предложениях «выгодных» сделок или неожиданных выигрышей: «Вы выиграли в лотерею, но для получения приза нужно оплатить небольшой налог».

Также мошенники придумали новую схему для обмана российских пенсионеров. Злоумышленники убеждают их обратиться в МФЦ якобы для перерасчета пенсии. Жертва приходит в центр, где ей сообщают, что на самом деле звонили мошенники. Через некоторое время пенсионеру звонит якобы сотрудник ФСБ, который говорит, что ведет расследование инцидента.