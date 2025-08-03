С осужденного экс-замминистра обороны Иванова ходят взыскать долги по ЖКХ

Управляющая компания Москвы «Жилищник» подала в суд иск о взыскании задолженности по коммунальным услугам с экс-заместителя министра обороны Тимура Иванова и его бывшей супруги. Однако заявление было возвращено, следует из судебных материалов, доступных РИА Новости.
ГБУ г. Москвы «Жилищник района Арбат» обратилось в столичный суд с требованием о взыскании платы за жилье, коммунальные услуги, тепло- и электроснабжение. В качестве ответчиков указаны Иванов, его бывшая жена Светлана, а также двое ее детей от первого брака. Согласно документам, в суд предоставлены: единый жилищный документ (содержащий сведения о жилом помещении и зарегистрированных лицах), документ, подтверждающий право владения или пользования жильем, и выписка из финансово-лицевого счета.
Ранее, как стало известно РИА Новости из правовых документов, Светлана Иванова вернула девичью фамилию Захарова и изменила данные в ИП. Дата внесения соответствующей записи в ЕГРЮЛ — 18 мая.
Обоснование возврата искового заявления не раскрывается. Решение может быть обусловлено ошибками при его оформлении; после исправления недочетов истец повторно направит документ в суд.
Тимур Иванов, курировавший в Минобороны РФ деятельность военно-строительного комплекса, и его партнер Сергей Бородин обвиняются в получении взяток в особо крупном размере. Адвокат Мурад Мусаев сообщал РИА Новости, что следствие вменяет Иванову взятки на сумму около миллиарда рублей; вину он не признает.
Соучредитель ООО «ОлимпСитиСтрой» Александр Фомин, по версии следствия, оказывал Иванову, бизнесмену Бородину и иным лицам услуги имущественного характера «в виде освобождения от обязанности оплатить товары, работы и услуги, связанные с ремонтом и реконструкцией здания». Бородин признал вину и заключил соглашение о сотрудничестве со следствием.
Мосгорсуд 1 июля вынес Иванову приговор: 13 лет колонии общего режима, штраф в 100 миллионов рублей и лишение государственных наград по делу о хищении средств при закупке паромов для Керченской переправы.