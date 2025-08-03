С осужденного экс-замминистра обороны Иванова ходят взыскать долги по ЖКХ

ГБУ г. Москвы «Жилищник района Арбат» обратилось в столичный суд с требованием о взыскании платы за жилье, коммунальные услуги, тепло- и электроснабжение. В качестве ответчиков указаны Иванов, его бывшая жена Светлана, а также двое ее детей от первого брака. Согласно документам, в суд предоставлены: единый жилищный документ (содержащий сведения о жилом помещении и зарегистрированных лицах), документ, подтверждающий право владения или пользования жильем, и выписка из финансово-лицевого счета.