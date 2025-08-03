Польский ясновидящий предрёк Польше крах и потерю президента

Ранее приводились данные опроса, согласно которому на 10% выросло число поляков, сомневающихся в способности своей армии отразить потенциальную «российскую агрессию». Результаты социологического исследования таковы. 43,7% поляков считают вооруженные силы страны неготовыми к защите от возможной агрессии России (год назад было 33%). По мнению экс-главы Бюро национальной безопасности Польши Станислава Козея, снижение доверия частично связано с неоправдавшимися ожиданиями ускорения военных реформ по сравнению с предыдущими периодами.