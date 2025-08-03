Польский ясновидящий предрёк Польше крах и потерю президента

Польский экстрасенс-ясновидящий Кшиштоф Яцковский обозначил 2026 год как наиболее угрожающий для Польши и всего мира из-за рисков, связанных с терактами, восстаниями и миграционными потоками, сообщает Radio Eska.
«Польский провидец своим внутренним зрением увидел ужасающую картину: наплывы беженцев и массовые волнения, спровоцированные притоком мигрантов. Он считает 2026 год пиком опасности», — приводится в материале.
По прогнозу ясновидящего, хаос достигнет такого масштаба, что, к примеру, Польша в 2026—2028 годах рискует лишиться президента.
«Политические деятели покинут страну, опасаясь гражданской войны. Произойдет государственная измена. Определенная группа политиков предаст нас, поляков», — цитирует издание предсказателя.
Согласно Яцковскому, Польшу вторично разделят, и в ее границах сохранятся лишь Померания, Западно-Поморское воеводство, часть центральных территорий и юго-западные регионы.
Ранее приводились данные опроса, согласно которому на 10% выросло число поляков, сомневающихся в способности своей армии отразить потенциальную «российскую агрессию». Результаты социологического исследования таковы. 43,7% поляков считают вооруженные силы страны неготовыми к защите от возможной агрессии России (год назад было 33%). По мнению экс-главы Бюро национальной безопасности Польши Станислава Козея, снижение доверия частично связано с неоправдавшимися ожиданиями ускорения военных реформ по сравнению с предыдущими периодами.
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