Мошенники обманули жителей Красноярского края на полтора миллиарда рублей с начала года

Как сообщается в сводке, в среднем каждый пострадавший перевел мошенникам около 264 тысяч рублей. Наиболее распространенными схемами стали уловки, связанные с подделкой личностей сотрудников банков и правоохранительных органов — 65 человек стали жертвами таких афер. Кроме того, 23 жителя края попались на фишинг, перейдя по ложным ссылкам интернет-магазинов. Ещё 16 человек потеряли деньги на фейковых криптобиржах, а 14 — перевели средства по просьбе «друзей» из взломанных аккаунтов в соцсетях.