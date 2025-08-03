Мошенники обманули жителей Красноярского края на полтора миллиарда рублей с начала года

В Красноярском крае мошеннические схемы продолжают набирать обороты.
По данным прокуратуры региона, с января 2025 года аферисты обманули более 200 человек всего за одну неделю, выманив у них 53 миллиона рублей.
Как сообщается в сводке, в среднем каждый пострадавший перевел мошенникам около 264 тысяч рублей. Наиболее распространенными схемами стали уловки, связанные с подделкой личностей сотрудников банков и правоохранительных органов — 65 человек стали жертвами таких афер. Кроме того, 23 жителя края попались на фишинг, перейдя по ложным ссылкам интернет-магазинов. Ещё 16 человек потеряли деньги на фейковых криптобиржах, а 14 — перевели средства по просьбе «друзей» из взломанных аккаунтов в соцсетях.
С начала года в регионе зарегистрировано 5 618 случаев дистанционного мошенничества, в результате чего жители Красноярского края лишились полутора миллиардов рублей. Следственные органы раскрыли 880 дел, однако вернуть деньги обманутым гражданам удается далеко не всегда — уровень раскрываемости составляет всего 26,6%, так как многие мошенники действуют из-за границы.