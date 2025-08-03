Росстат подсчитал, сколько россиян зарабатывают более 100 тысяч рублей

Россияне в 2025 году стали больше зарабатывать. Согласно статистике, 31,9% работающих граждан получают от 100 тысяч рублей ежемесячно. Такие данные сообщили в Росстате, цитирует РИА Новости.
Так, для сравнения, в 2023 году такую зарплату получали всего 17,4% работающих россиян. Сейчас от 100 до 150 тысяч рублей зарабатывают 17,2% трудящихся. Еще 6,9% получают от 150 до 200 тысяч рублей. Больше этой суммы зарабатывают 7,8% работающих граждан, гласят данные статистики.
Кроме того, говорится в материале, от 80 до 100 тысяч рублей в среднем получают 13,1% россиян. Еще 17% зарабатывают в месяц от 60 до 80 тысяч рублей.
В РФ вскоре вновь проиндексируют зарплаты некоторым категориям бюджетников. Так, повышение окладов на 7,6% ожидается уже в октябре.