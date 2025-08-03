Росстат подсчитал, сколько россиян зарабатывают более 100 тысяч рублей

Так, для сравнения, в 2023 году такую зарплату получали всего 17,4% работающих россиян. Сейчас от 100 до 150 тысяч рублей зарабатывают 17,2% трудящихся. Еще 6,9% получают от 150 до 200 тысяч рублей. Больше этой суммы зарабатывают 7,8% работающих граждан, гласят данные статистики.