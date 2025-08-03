Стоматолог отравил жену цианидом и получил пожизненный срок

Расследование выявило, что Крейг заранее покупал яды под предлогом стоматологической практики, а затем вводил их жене через капельницу — это зафиксировали камеры в палате. Кроме того, он часто искал в сети информацию о том, какая доза мышьяка может привести к летальному исходу и как сделать убийство похожим на сердечный приступ.