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Стоматолог отравил жену цианидом и получил пожизненный срок

В США суд приговорил стоматолога Джеймса Крейга к пожизненному заключению за убийство супруги. Следствие установило, что мужчина систематически травил 43-летнюю Анджелу, подмешивая цианид и другие яды в ее протеиновые коктейли.

В США суд приговорил стоматолога Джеймса Крейга к пожизненному заключению за убийство супруги. Следствие установило, что мужчина систематически травил 43-летнюю Анджелу, подмешивая цианид и другие яды в ее протеиновые коктейли.

В марте 2023 года Крейг доставил жену в больницу с жалобами на головокружение и судороги. Несмотря на подключение к аппарату жизнеобеспечения, женщина скончалась. Вскрытие показало, что причиной смерти стало отравление цианидом и тетрагидрозолином — компонентом глазных капель.

Расследование выявило, что Крейг заранее покупал яды под предлогом стоматологической практики, а затем вводил их жене через капельницу — это зафиксировали камеры в палате. Кроме того, он часто искал в сети информацию о том, какая доза мышьяка может привести к летальному исходу и как сделать убийство похожим на сердечный приступ.

Как выяснилось, у пары были конфликты в браке, а у Крейга на момент преступления была любовница. Присяжные признали его виновным в умышленном убийстве, фальсификации доказательств и других преступлениях. Суд вынес окончательный вердикт — пожизненное заключение, передает ВВС.

Московский областной суд рассмотрит дело жителя Балашихи, который с помощью яда попытался убить своих родственников и знакомых.