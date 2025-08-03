Память можно прокачать: как сохранить умственную активность в зрелом возрасте

Сохранить внимание, память и интеллект сегодня помогает нейронаука. Самые эффективные методы, разработанные отечественными учеными, вошли в программу по сохранению когнитивных навыков и психоэмоционального здоровья для старшего поколения, которая реализуется в центрах московского долголетия. Цель проекта — помочь участникам жить не просто долго, но и насыщенно. В программу включены два спецкурса. «Нейротренировки когнитивных навыков» направлены на улучшение памяти, внимания и мышления. Занятия за компьютером на них длятся всего 20 минут, задания подбираются индивидуально.