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Около половины жертв теракта в «Крокусе» погибли от пожара

Согласно материалам дела, в результате теракта 1971 человек подвергся опасности гибели.

Источник: Аргументы и факты

Почти половина жертв теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл» в Московской области погибла из-за пожара, пишет ТАСС со ссылкой на материалы уголовного дела.

Как следует из документов, в результате опасных факторов пожара погибли около 70 человек, остальные — от огнестрельных ранений, либо причину смерти не удалось установить.

«В результате террористического акта опасности гибели были подвергнуты не менее 1971 посетителя здания “Крокус Сити Холл”, не получившие телесных повреждений», — сказано в материалах дела.

Уточняется, что из них около 1,7 тысячи человек впоследствии не обращались к врачам.

Напомним, теракт в «Крокус Сити Холл» произошел 22 марта 2024 года. Его жертвами стали 149 человек. Исполнителей задержали в Брянской области. Они планировали скрыться на Украине.

Ранее стало известно, что фигуранты дела о теракте хранили оружие в Каспийске и Красногорске.