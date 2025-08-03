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При особождении Курской области погиб боец из Омского района

С павшим героем простились односельчане поселка Горячий Ключ.

Источник: Комсомольская правда

Вчера, 2 августа, в поселке Горячий Ключ состоялась церемония прощания с участником СВО Вячеславом Чайкиным. Печальная информация опубликована на официальной странице администрации поселения.

«Уважаемые односельчане, с прискорбием сообщаем о траурной церемонии прощания с участником СВО Чайкиным Вячеславом Алексеевичем. При выполнении боевого задания он погиб, освобождая Курскую область. Светлая ему память и вечная слава!», — говорится в некрологе администрации Дружинского поселения.

Вячеслав Чайкин по профессии был поваром. 13 февраля 2025 года, он заключил контракт с министерством обороны РФ и отправился в зону СВО. Погиб при освобождении Курской области от украинских нацистов. 17 августа ему должно было исполниться 25 лет.

Редакция «КП Омск» выражает искренние соболезнования семье и близким погибшего героя.