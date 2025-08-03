При особождении Курской области погиб боец из Омского района

Вячеслав Чайкин по профессии был поваром. 13 февраля 2025 года, он заключил контракт с министерством обороны РФ и отправился в зону СВО. Погиб при освобождении Курской области от украинских нацистов. 17 августа ему должно было исполниться 25 лет.