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Жителей Башкирии ждет утренний туман и дневная жара

Метеорологи рассказали, какая погода ждет жителей Башкирии 3 августа.

Источник: Комсомольская правда

В Башкирии 3 августа метеорологи прогнозируют утренний туман и дневную жару. По данным Башгидрометцентра, в республике ночью ожидается без существенных осадков, днем местами пройдет небольшой дождь.

Ветер в воскресенье, 3 августа, будет северо-восточный, восточный умеренный, днем порывистый. По данным синоптиков, температура воздуха в Башкирии ночью упадет дол +11, +16°С, а днем столбики термометров покажут +26, +31°С.

Ранее экстренные службы предупредили жителей Башкирии о появлении тумана на дорогах республики — видимость упадет до 500−1000 метров.

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