Жителей Башкирии ждет утренний туман и дневная жара

В Башкирии 3 августа метеорологи прогнозируют утренний туман и дневную жару. По данным Башгидрометцентра, в республике ночью ожидается без существенных осадков, днем местами пройдет небольшой дождь.
Ветер в воскресенье, 3 августа, будет северо-восточный, восточный умеренный, днем порывистый. По данным синоптиков, температура воздуха в Башкирии ночью упадет дол +11, +16°С, а днем столбики термометров покажут +26, +31°С.
Ранее экстренные службы предупредили жителей Башкирии о появлении тумана на дорогах республики — видимость упадет до 500−1000 метров.
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.