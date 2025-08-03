Ученые бьют тревогу по поводу скорого инопланетного вторжения

Ранее New York Post сообщал, что болгарская прорицательница Ванга и бразильский предсказатель Атос Саломе, получивший прозвище «Живой Нострадамус», озвучили схожие прогнозы относительно событий 2025 года. По их мнению, в текущем году существует высокая вероятность столкновения с чем-то неизвестным, пишет «Национальная служба новостей». В одном из пророчеств, приписываемых Ванге, говорится, что в 2025 году человечество ожидает контакт с внеземной цивилизацией. В свою очередь Саломе полагает, что в этом году люди смогут «вычеркнуть контакт с инопланетянами из своего списка желаний».