Мосгорсуд отменил заочный арест телеведущей Лазаревой*

В середине июля Пресненский суд заочно арестовал Лазареву* на два месяца с момента возможного задержания на территории России. Мосгорсуд установил, что первая инстанция нарушила УПК, не проверив факт объявления телеведущей в международный розыск — по данному делу она числится только в федеральном розыске.