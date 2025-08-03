Мосгорсуд отменил заочный арест телеведущей Лазаревой*

Московский городской суд отменил постановление о заочном аресте телеведущей Татьяны Лазаревой* (признана в РФ иностранным агентом, внесена в список террористов и экстремистов) по делу об уклонении от исполнения обязанностей иноагента. Как сообщил РИА Новости адвокат Леонид Соловьев, суд направил материалы на новое рассмотрение в Пресненский суд Москвы в ином составе.
В середине июля Пресненский суд заочно арестовал Лазареву* на два месяца с момента возможного задержания на территории России. Мосгорсуд установил, что первая инстанция нарушила УПК, не проверив факт объявления телеведущей в международный розыск — по данному делу она числится только в федеральном розыске.
Отметим, что Лазаревой* в России грозит и другое наказание — в конце 2024 года Второй западный окружной военный суд заочно приговорил ее к 6,5 годам колонии по делу об оправдании терроризма.
Ранее сообщалось, что у известной телеведущей Татьяны Лазаревой* в Испании сгорел автомобиль.
* — признана в РФ иностранным агентом, внесена в список террористов и экстремистов.