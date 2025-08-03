Суд отменил заочный арест Лазаревой*: дело телеведущей пересмотрят

Московский городской суд отменил решение о заочном аресте телеведущей Татьяны Лазаревой*. Об этом сообщил «РИА Новости» адвокат Лазаревой* Леонид Соловьев.
«Суд отменил постановление и направил дело на новое рассмотрение в тот же суд, но в другом составе», — рассказал Соловьев.
Согласно данным судебных материалов, найдена ошибка в соблюдении Уголовно-процессуального кодекса РФ. Уточняется, что суд, якобы принимая решение о заочном аресте Лазаревой* на два месяца с момента задержания или экстрадиции, не проверил, была ли она объявлена в международный розыск по этому делу.
Отмечается, что из-за данного нарушения Лазарева* была объявлена лишь в федеральный розыск.
Напомним, в декабре 2024 года стало известно, что бывшей российской телеведущей Татьяне Лазаревой* может грозить до семи лет лишения свободы за пропаганду терроризма.
Уточнялось, что в скором времени против Лазаревой* должен начаться заочный судебный процесс по уголовному делу о террористической направленности, который пройдет во 2-м Западном окружном военном суде.
В декабре того же года она заявила, что мечтает вернуться в Россию. Бывшая КВНщица отметила, что у нее есть проблемы с жизнью за границей и ассимиляцией. Однако она не исключает, что вернуться в Россию они никак не сможет. Совсем недавно от уехавшей из РФ телеведущей Татьяны Лазаревой* отвернулась семья. На личной странице в соцсетях она сообщила, что родственники по-разному отреагировали на включение ее в перечень террористов и экстремистов.
Как сообщила Лазарева*, проживающая в Испании, некоторые её близкие не захотели оставаться с ней в одном чате в мессенджере. Она также рассказала о попытке выхода из семейной группы.
Кроме того, телеведущая упомянула, что из-за своей причастности к террористической и экстремистской деятельности ей заблокировали счета и запретили проводить операции с недвижимостью, а также заниматься педагогической деятельностью с несовершеннолетними.
* Включена в список физлиц-иноагентов Минюста, а также внесена в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.