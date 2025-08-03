Суд отменил заочный арест Лазаревой*: дело телеведущей пересмотрят

В декабре того же года она заявила, что мечтает вернуться в Россию. Бывшая КВНщица отметила, что у нее есть проблемы с жизнью за границей и ассимиляцией. Однако она не исключает, что вернуться в Россию они никак не сможет. Совсем недавно от уехавшей из РФ телеведущей Татьяны Лазаревой* отвернулась семья. На личной странице в соцсетях она сообщила, что родственники по-разному отреагировали на включение ее в перечень террористов и экстремистов.