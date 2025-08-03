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Красноярские участницы прошли кастинг вокального шоу «Ну-ка, все вместе!»

Две исполнительницы из Красноярска покорили членов жюри.

Источник: Комсомольская правда

Во второй сезон масштабного музыкального конкурса от телеканала «Россия» прошли две красноярские вокалистки — финалистка вокального шоу «Голос» Надежда Самкова и участница студенческой театральной компании «PROSCENIUM» Анна Кравченко, сообщают Горновости.

Девушки прошли «Народный кастинг», который состоялся в Новосибирске 1 августа. Жюри, в составе которого были Сергей Лазарев, Николай Басков, Этери Бериашвили, Ирина Олифер, Альберт Жалилов, Григорий Юрченко, Марина Фирсова, Арсений Бородин, Олег Влади и Алина Яровая, особо отметили наших исполнительниц.

Анна Кравченко исполнила отрывки из композиций «Спасибо, родная» Михаила Боярского и «Гори, гори, моя звезда» Анны Герман.

А выпускница Сибирского института искусств им. Дмитрия Хворостовского Надежда Самкова восхитила членов жюри не только своим голосом и исполнительским мастерством, но и сценическим образом.