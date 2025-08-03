Игорь Кобзев сообщил о перебоях с электричеством в Иркутской области

В Иркутской области в нескольких населённых пунктах зафиксированы перебои с электроснабжением. Наиболее серьёзные аварии произошли в селе Мамоны Иркутского района, где без света остались более 2 тысяч жителей, а также в Правобережном округе Иркутска, где отключения затронули десятки улиц. В Шеманке Шелеховского района электричества лишились 414 домов и 3 социальных объекта. Об этом сообщил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев в своём Telegram-канале.