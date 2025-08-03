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Игорь Кобзев сообщил о перебоях с электричеством в Иркутской области

Причинами отключений стали грозы и обрывы проводов.

Источник: Аргументы и факты

В Иркутской области в нескольких населённых пунктах зафиксированы перебои с электроснабжением. Наиболее серьёзные аварии произошли в селе Мамоны Иркутского района, где без света остались более 2 тысяч жителей, а также в Правобережном округе Иркутска, где отключения затронули десятки улиц. В Шеманке Шелеховского района электричества лишились 414 домов и 3 социальных объекта. Об этом сообщил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев в своём Telegram-канале.

Аварийные бригады оперативно устраняли последствия. В большинстве случаев, включая Бугульдейку, Усольский район и Катангу, электроснабжение восстановили в течение дня. Однако в отдельных районах, таких как Правобережный округ Иркутска и Маниловск Аларского района, работы продолжаются.

Причинами отключений стали грозы и обрывы проводов. Специалисты ведут восстановительные работы на повреждённых линиях электропередач. Власти контролируют ситуацию и координируют действия аварийных служб.

Напомним, АиФ Иркутск уже писал, что в Иркутской области за минувшие сутки, с 31 июля по 1 августа, произошло пять аварийных отключений электроснабжения.