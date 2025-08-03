Минобороны: средства ПВО за ночь уничтожили 93 БПЛА над территорией России

Российские средства противовоздушной обороны уничтожили больше 90 украинских беспилотников над регионами России в ночь на 3 августа. Об этом сообщили в Министерстве обороны.
«В период с 23:30 мск 2 августа до 05:00 мск 3 августа дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 93 украинских БПЛА самолетного типа», — указано в сообщении ведомства.
По данным Минобороны, 60 дронов были сбиты над акваторией Черного моря, 18 — над Воронежской областью, 7 — над Белгородской, 3 — над Брянской, 2 — над Курской, 1 — над Нижегородской областью, а также по одному дрону — над Краснодарским краем и Крымом.
Напомним, в четверг, 31 июля, в результате ночной атаки беспилотников ВСУ в городе Сальске, расположенном в Ростовской области, оказались повреждены свыше 50 квартир. Кроме того, пострадали 11 частных домов.