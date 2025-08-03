В Хабаровском крае начата проверка из-за свалки в питомнике имени Лукашова

Хабаровская межрайонная природоохранная прокуратура организовала проверку после сообщения ОЭД «Защита природы» о незаконном размещении биологических отходов на территории питомника имени Лукашова. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
Прокуроры оценят действия контролирующих органов и учреждения, ответственного за содержание этой особо охраняемой природной территории. Нарушения могли нанести ущерб экосистеме питомника, где содержатся редкие виды растений и животных.
По всем выявленным нарушениям будут приняты меры реагирования. Если факты подтвердятся, виновные могут понести административную или уголовную ответственность. Питомник имени Лукашова имеет важное значение для сохранения биоразнообразия Хабаровского края.
Ранее Хабаровская межрайонная природоохранная прокуратура начала проверку после обращения Всероссийского общества охраны природы. Поводом стали сообщения о несанкционированной свалке и разливе нефтепродуктов вблизи завода «Балтика».