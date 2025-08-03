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Минобороны РФ: за ночь над регионами России сбили более 90 дронов ВСУ

Над акваторией Чёрного моря российские военные ночью уничтожили 60 БПЛА.

Источник: Аргументы и факты

Российские военные в ночь со 2 на 3 августа сбили над территорией России 93 украинских беспилотных летательных аппарата (БПЛА), сообщило Министерство обороны РФ.

«С 23:30 мск 2 августа до 05:00 мск 3 августа дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 93 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа», — отметило ведомство в своём Telegram-канале.

Самое большое количество дронов удалось нейтрализовать над акваторией Чёрного моря — 60. Кроме того, 18 беспилотников были обезврежены в Воронежской области, семь — в Белгородской, три — в Брянской, два — в Курской.

Ещё по одному БПЛА военные смогли уничтожить в Крыму, Краснодарском крае и Нижегородской области.

Напомним, ночью глава Воронежской области Александр Гусев написал о 15 беспилотных летательных аппаратах, сбитых на подлёте к Воронежу и трем районам региона. Позже он добавил, что в результате действий ВСУ пострадали по меньшей мере четверо человек.

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