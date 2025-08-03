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Над Брянской областью сбили 2 беспилотника ВСУ

В результате падения осколков никто не пострадал.

Источник: Аргументы и факты

Российские средства противовоздушной обороны уничтожили 2 беспилотных летательных аппарата самолётного типа в небе над Брянской областью. Об этом заявил губернатор региона Александр Богомаз в своём Telegram-канале.

«Над территорией Брянской области благодаря подразделениям ПВО Минобороны России обнаружены и уничтожены 2 БПЛА самолётного типа», — проинформировал он.

Пострадавших и разрушений нет, отметил Богомаз.

Губернатора добавил, что на месте падения осколков работают оперативные и экстренные службы.

Министерство обороны России 3 сообщило, что в ночь со 2 на 3 августа ВС РФ сбили над территорией страны 93 украинских дрона.

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