Над Брянской областью сбили 2 беспилотника ВСУ

Российские средства противовоздушной обороны уничтожили 2 беспилотных летательных аппарата самолётного типа в небе над Брянской областью. Об этом заявил губернатор региона Александр Богомаз в своём Telegram-канале.
«Над территорией Брянской области благодаря подразделениям ПВО Минобороны России обнаружены и уничтожены 2 БПЛА самолётного типа», — проинформировал он.
Пострадавших и разрушений нет, отметил Богомаз.
Губернатора добавил, что на месте падения осколков работают оперативные и экстренные службы.
Министерство обороны России 3 сообщило, что в ночь со 2 на 3 августа ВС РФ сбили над территорией страны 93 украинских дрона.
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