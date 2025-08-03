Исследователи рассказали, чем грозит извержение вулкана Крашенинникова

Вулкан Крашенинникова не представляет опасности населенным пунктам.
Вулкан Крашенинникова на Камчатке не представляет угрозы для жителей и инфраструктуры региона. Об этом сообщили в Камчатском филиале Федерального исследовательского центра «Единая геофизическая служба Российской академии наук» (ФИЦ ЕГС РАН).
«Угроза жизни сотрудникам заповедника, инфраструктуре и населенным пунктам … отсутствует», — написали в telegram-канале организации. Эксперты также пояснили, что риск возникновения природного пожара исключен, поскольку территория вокруг вулкана представляет собой пустоши, покрытые шлаком и лавой, где отсутствует густая растительность.
Вулкан Крашенинникова на территории Камчатского края начал извергаться 3 августа, был зафиксирован мощный выброс пепла высотой около шести тысяч метров. По информации спасательных служб, пепловый шлейф движется в восточном направлении, над акваторией Тихого океана. МЧС уточнило, что для вулкана Крашенинникова установлен «оранжевый» уровень авиационной опасности.