Исследователи рассказали, чем грозит извержение вулкана Крашенинникова

Вулкан Крашенинникова на территории Камчатского края начал извергаться 3 августа, был зафиксирован мощный выброс пепла высотой около шести тысяч метров. По информации спасательных служб, пепловый шлейф движется в восточном направлении, над акваторией Тихого океана. МЧС уточнило, что для вулкана Крашенинникова установлен «оранжевый» уровень авиационной опасности.