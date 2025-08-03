На Павловке в Башкирии установили металлический поклонный крест с камерой

Напомним, в октябре 2023 года вандалы осквернили святыню, спилив крест почти до основания. Тогда верующие собрали пожертвования и восстановили его. Районные власти помогли с оформлением необходимых документов. Некоторое время назад крест вновь исчез, и это обеспокоило местных жителей. Оказалось же, что прежний крест убрали для установки нового. Такое решение принял инициатор установки святыни, пожертвования вновь собрали верующие.