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На Павловке в Башкирии установили металлический поклонный крест с камерой

Он также оборудован подсветкой.

Источник: АиФ

На скале 12 Апостолов на Павловском водохранилище в Башкирии установили металлический поклонный крест взамен прежнего деревянного.

Работы проведены накануне, 2 августа. Известно также, что рядом установили видеокамеру, а на площадке оборудовали подсветку.

Напомним, в октябре 2023 года вандалы осквернили святыню, спилив крест почти до основания. Тогда верующие собрали пожертвования и восстановили его. Районные власти помогли с оформлением необходимых документов. Некоторое время назад крест вновь исчез, и это обеспокоило местных жителей. Оказалось же, что прежний крест убрали для установки нового. Такое решение принял инициатор установки святыни, пожертвования вновь собрали верующие.