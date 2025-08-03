Водителя грузовика оштрафовали за отказ на досмотр по перевозке БПЛА

Водитель отказался давать доступ к грузовику.
Суд в Тульской области оштрафовал водителя грузовика за отказ от досмотра автомобиля. Инцидент произошел, когда сотрудники ДПС остановили грузовик марки «ГАЗон» и потребовали проверить груз на предмет возможной перевозки беспилотников.
«Сотрудники ДПС предъявили водителю требование о досмотре транспортного средства в связи с необходимостью исследования вопроса возможной транспортировка БПЛА. Водитель отказался от его выполнения», — передает содержание судебных документов РИА Новости.
Водитель первоначально отказался открывать грузовой отсек, объяснив это потерей ключа. Позже ключ нашелся, и осмотр был проведен. Однако за первоначальный отказ на водителя составили протокол по статье о неповиновении законному требованию сотрудника полиции.
В суде мужчина полностью признал свою вину, раскаялся и просил суд не применять строгое наказание. В середине июля судья назначил ему штраф в размере двух тысяч рублей. Как отмечается в материалах дела, досмотр в конечном итоге был проведен, но уже после составления протокола.