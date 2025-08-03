Патруль ДПС сажал раненных в ходе теракта в «Крокусе» в гражданские машины

Патруль ДПС, который дежурил около здания «Крокус Сити Холл» в Московской области, просил водителей гражданских автомобилей и такси брать раненых в ходе теракта и доставлять их в больницы, пишет РИА Новости со ссылкой на судебные материалы.
Как указано в показаниях одного из патрульных, после начала стрельбы в концертном зале они решили перекрыть подъезд к месту происшествия со стороны МКАД. Это сделали для предотвращения жертв в результате вероятного ДТП — испуганные люди бежали по направлянию к кольцевой автодороги. Впоследствии патруль приступил к обеспечению эвакуации с открытой парковки концертного зала и беспрепятственному проезду специальных транспортных средств к месту происшествия.
Навстречу патрульным бежали раненые люди и просили оказать им помощь. Специалисты решили доставить их в больницы при помощи гражданских автомобилей. В первую очередь они обращались к водителям такси, которые были с пассажирами, следовавшими на концерт в «Крокус Сити Холл». Никто не отказывал в просьбе.
Кроме того, патрульные помогли 7-летнему ребенку, который оказался один. Они посадили мальчика в служебную машину. Впоследствии он созвонился со своим отцом.
Напомним, теракт в «Крокус Сити Холл» произошел 22 марта 2024 года. Его жертвами стали 149 человек. Около половины из них погибли от пожара. Исполнителей теракта задержали в Брянской области. Они планировали скрыться на Украине.