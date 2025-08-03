Патруль ДПС сажал раненных в ходе теракта в «Крокусе» в гражданские машины

Как указано в показаниях одного из патрульных, после начала стрельбы в концертном зале они решили перекрыть подъезд к месту происшествия со стороны МКАД. Это сделали для предотвращения жертв в результате вероятного ДТП — испуганные люди бежали по направлянию к кольцевой автодороги. Впоследствии патруль приступил к обеспечению эвакуации с открытой парковки концертного зала и беспрепятственному проезду специальных транспортных средств к месту происшествия.