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Правительству отправили законопроект о штрафах за ненадлежащее оповещение о рейсах

Доработанный межфракционный законопроект, устанавливающий штрафы за некачественное информирование пассажиров в аэропортах, отозван на доработку в правительство, сообщает ТАСС.

Доработанный межфракционный законопроект, устанавливающий штрафы за некачественное информирование пассажиров в аэропортах, отозван на доработку в правительство, сообщает ТАСС.

Инициатива предусматривает дополнение КоАП РФ статьей 11.51 «Несоблюдение требований по оповещению пассажиров в аэропорту» и введение штрафов за недостоверное информирование: для должностных лиц — 30 тыс. рублей, для ИП и юридических лиц — 250 тыс. рублей, указано в документе.

В Госдуме заявили, что недопустимо, когда существуют единые правила воздушных перевозок, но за их нарушение отсутствует ответственность. Законопроект создан], чтобы авиакомпании ответственно и добросовестно подходили к обязанностям по оповещению пассажиров об отмене, переносе выхода на посадку, об изменении времени вылета.

В Госдуме также отметили, что правила авиаперевозок, разработанные Минтрансом, должны безукоризненно соблюдаться, но из-за периодически возникающих различных обстоятельств нарушаются права пассажиров.

В июне 2025 года группой депутатов в Госдуму был внесен аналогичный нормативный акт, предусматривавший административные штрафы для должностных лиц в размере 20 тыс. рублей, для ИП и юридических лиц — 200 тыс. рублей. 23 июля инициатива была отклонена депутатами в первом чтении.

В июле многократно вводились ограничения работы аэропортов центральной России. В частности, московские авиаузлы приостанавливали прием и выпуск воздушных судов несколько раз. Авиаперевозчики вынуждены были изменять расписание рейсов.