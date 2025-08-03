Правительству отправили законопроект о штрафах за ненадлежащее оповещение о рейсах

Доработанный межфракционный законопроект, устанавливающий штрафы за некачественное информирование пассажиров в аэропортах, отозван на доработку в правительство, сообщает ТАСС.
Инициатива предусматривает дополнение КоАП РФ статьей 11.51 «Несоблюдение требований по оповещению пассажиров в аэропорту» и введение штрафов за недостоверное информирование: для должностных лиц — 30 тыс. рублей, для ИП и юридических лиц — 250 тыс. рублей, указано в документе.
В Госдуме заявили, что недопустимо, когда существуют единые правила воздушных перевозок, но за их нарушение отсутствует ответственность. Законопроект создан], чтобы авиакомпании ответственно и добросовестно подходили к обязанностям по оповещению пассажиров об отмене, переносе выхода на посадку, об изменении времени вылета.
В Госдуме также отметили, что правила авиаперевозок, разработанные Минтрансом, должны безукоризненно соблюдаться, но из-за периодически возникающих различных обстоятельств нарушаются права пассажиров.
В июне 2025 года группой депутатов в Госдуму был внесен аналогичный нормативный акт, предусматривавший административные штрафы для должностных лиц в размере 20 тыс. рублей, для ИП и юридических лиц — 200 тыс. рублей. 23 июля инициатива была отклонена депутатами в первом чтении.
В июле многократно вводились ограничения работы аэропортов центральной России. В частности, московские авиаузлы приостанавливали прием и выпуск воздушных судов несколько раз. Авиаперевозчики вынуждены были изменять расписание рейсов.