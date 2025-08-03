Правительству отправили законопроект о штрафах за ненадлежащее оповещение о рейсах

В Госдуме заявили, что недопустимо, когда существуют единые правила воздушных перевозок, но за их нарушение отсутствует ответственность. Законопроект создан], чтобы авиакомпании ответственно и добросовестно подходили к обязанностям по оповещению пассажиров об отмене, переносе выхода на посадку, об изменении времени вылета.