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Водителя грузовика оштрафовали за отказ проверить груз на наличие дронов

Мужчина отказался открыть грузовой отсек по требованию ДПС для проверки БПЛА.

Источник: Комсомольская правда

В Тульской области водителя грузовика оштрафовали за отказ открыть грузовой отсек по требованию сотрудников ДПС, проверявших транспорт на наличие дронов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на судебные материалы.

Инцидент произошел, когда инспектор ДПС остановил грузовик «ГАЗон» и потребовал от водителя открыть отсек. Тот отказался, из-за чего на него составили протокол о неповиновении законному требованию полиции.

В суде водитель признал вину, аргументировав тем, что «не мог сразу выполнить требование, так как потерял ключ от задней двери транспорта». Позже он нашел ключ и открыл отсек. Мужчина попросил суд учесть обстоятельства и смягчить наказание.

В результате водителя оштрафовали на 2000 рублей.

Недавно водитель из Белоруссии рассказал, как с коллегами пытался сбить вылетавшие из фуры дроны. Также известно о случае, когда водитель грузовика пострадал при атаке дрона ВСУ.

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