Пособницу Эпштейна перевели в другую тюрьму из-за угроз

23 июля СМИ опубликовали архивные снимки и видеозаписи, которые подтверждают связь президента США Дональда Трампа и американского финансиста Джеффри Эпштейна. Один из снимков был сделан во время свадьбы главы государства и Марлы Мейплс в 1993 году, на которой присутствовал преступник.