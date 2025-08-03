Все учебные заведения Перми успешно прошли приёмку к новому учебному году

В ходе поверки оценивалась не только готовность объектов к образовательному процессу, но и их безопасность. Так что внимание было уделено и инженерным системам, и территории, и состоянию ограждений. Возникшие замечания уже устранены, все образовательные учреждения города признаны готовыми к началу учебного года. Исключение составляют только школы, находящиеся на капремонте.