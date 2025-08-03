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Все учебные заведения Перми успешно прошли приёмку к новому учебному году

Почти сто школ, 76 детских садов и 12 учреждений дополнительного образования проверены межведомственной комиссией.

Почти сто школ, 76 детских садов и 12 учреждений дополнительного образования проверены межведомственной комиссией. Помимо представителей системы образования, в нее вошли силовики — МВД и Госавтоинспекция, подразделение нацгвардии.

В ходе поверки оценивалась не только готовность объектов к образовательному процессу, но и их безопасность. Так что внимание было уделено и инженерным системам, и территории, и состоянию ограждений. Возникшие замечания уже устранены, все образовательные учреждения города признаны готовыми к началу учебного года. Исключение составляют только школы, находящиеся на капремонте.