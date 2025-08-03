В Красноярске пенсионерка благодаря отсутствию интернета оставила мошенников без «улова»

В Красноярске полицейским удалось отговорить пенсионерку из Сосновоборска от перевода денег мошенникам. Получив оперативную информацию о том, что 63-летняя жительница Сосновоборска пытается перевести деньги мошенникам в банке, на место выехали оперативники из специализированного отдела УБК ГУ МВД России по Красноярскому краю и буквально за руку остановили очередную жертву злоумышленников.
Выяснилось, что женщине позвонили неизвестные и под предлогом переоформления документов попросили продиктовать личные данные. Спустя несколько часов ей перезвонили уже «сотрудники правоохранительных органов» и сказали, что она стала жертвой мошенников и ей необходимо срочно приехать в Красноярск, снять всю наличность со счетов и перевести ее на «безопасный счет».
Пенсионерка перепугалась, взяла такси из Сосновоборска и приехала в краевой центр. Под предлогом оплаты дорогостоящего лечения она сняла 300 тысяч рублей. Однако в двух банках не работал интернет, и деньги перевести не удалось.
Когда злоумышленники по телефону давали ей указания, куда можно пойти в очередной раз для перевода денег, двое полицейских подошли к пожилой женщине и, предъявив удостоверения, предложили проехать в отдел полиции. Там ей объяснили, что она чуть не осталась без крупной суммы.
«Спасибо большое за то, что уберегли мои деньги! Я много раз слышала из газет и телевизора о мошенниках, но всегда думала, что меня это не коснется», — поблагодарила сотрудников полиции потерпевшая.
В настоящее время следователями ОП № 1 МУ МВД России «Красноярское» расследуется уголовное дело по статье «Покушение на мошенничество».