В Красноярске пенсионерка благодаря отсутствию интернета оставила мошенников без «улова»

Когда злоумышленники по телефону давали ей указания, куда можно пойти в очередной раз для перевода денег, двое полицейских подошли к пожилой женщине и, предъявив удостоверения, предложили проехать в отдел полиции. Там ей объяснили, что она чуть не осталась без крупной суммы.