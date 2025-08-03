Мосгорсуд отменил решение о заочном аресте Татьяны Лазаревой

Московский городской суд отменил постановление о заочном аресте телеведущей Татьяны Лазаревой*, вынесенном Пресненским судом Москвы в середине июля, сообщил адвокат актрисы Леонид Соловьёв.
Указанное решение касалось уголовного дела об уклонении от исполнения артисткой обязанностей иностранного агента. Защита Лазаревой обжаловала его.
«Суд отменил постановление и направил материал на новое рассмотрение в тот же суд в ином составе», — сказал юрист, слова которого приводит РИА Новости.
В судебных материалах уточняется, что Мосгорсуд выявил нарушение в решении суда первой инстанции. При вынесении постановления о заочном аресте не было проверено, объявлена ли Лазарева в международный розыск по рассматриваемому уголовному делу.
Подчеркивается, что по нему телеведущая объявлена только в федеральный розыск. При этом артистке в случае возвращения в РФ ждёт лишение свободы по другому делу — об оправдании терроризма. С 2022 года она находится за пределами РФ.
Напомним, ранее адвокат Дмитрий Аграновский в беседе с aif.ru сообщил, что Татьяне Лазаревой грозит возбуждение ещё одного уголовного дела об оправдании терроризма. Такое решение может последовать из-за недавних высказываний телеведущей, в рамках которых она заявила, что искренне радовалась налётам украинских дронов на российские города, в том числе Белгород.
* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента и внесенное Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.