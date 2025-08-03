В девяти регионах РФ ожидается экстремальная жара

По его словам, до 5 августа на 5−8 градусов теплее нормы прогнозируется в Архангельской области — 29−32 градуса. В Мурманской области до 6 августа на 6−10 градусов выше нормы — 25−30. В Ненецком АО на 8−9 градусов выше нормы, максимум 28−30. В Карелии аналогично — 27−30.