В девяти регионах РФ ожидается экстремальная жара

Значительное превышение температуры воздуха на 5−9 градусов относительно климатической нормы ожидается в ближайшие дни в девяти регионах. Об этом сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.
По его словам, до 5 августа на 5−8 градусов теплее нормы прогнозируется в Архангельской области — 29−32 градуса. В Мурманской области до 6 августа на 6−10 градусов выше нормы — 25−30. В Ненецком АО на 8−9 градусов выше нормы, максимум 28−30. В Карелии аналогично — 27−30.
Вильфанд добавил, что до понедельника на 6−8 градусов выше нормы будет также в Чечне и Ингушетии. Показатели в этих регионах способны достигать 41 градуса, что абсолютно нетипично для данных территорий.
На Дальнем Востоке, в приморских регионах, температуры также окажутся аномально высокими. В Сахалинской области столбики термометров поднимутся до 29 градусов (на 8 градусов выше нормы). В Приморском крае — на 6 градусов выше нормы, до 30 градусов. На Чукотке ожидается 25−27 градусов (на 6 градусов выше нормы).
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