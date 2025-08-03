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ERR: на границе Эстонии с РФ поставили металлические ворота и барьеры

Планируется установить препятствия для пешеходов.

Источник: Аргументы и факты

В Эстонии усиливают пограничный контроль на переходе с Россией. На мосту через реку Нарва, соединяющем две страны, устанавливают металлические ворота и выдвижные барьеры. Об этом сообщает ERR.

Руководитель Нарвского пограничного пункта Антти Ээнсалу сообщил, что подобные защитные сооружения в будущем планируется разместить на всех въездах. Пока что металлические ворота установлены только на автомобильной полосе, но в ближайшее время появятся и барьеры для пешеходов.

«Установка барьеров поможет предотвратить несанкционированный проезд. Кроме того, это позволит эффективнее контролировать ситуацию на мосту в случае массового потока мигрантов», — пояснил Ээнсалу.

Ранее в МИД Эстонии сообщили о вызове временного поверенного в делах РФ в связи с инцидентом, связанным с тем, что российское судно якобы пересекло эстонскую морскую границу.