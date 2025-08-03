ERR: на границе Эстонии с РФ поставили металлические ворота и барьеры

Руководитель Нарвского пограничного пункта Антти Ээнсалу сообщил, что подобные защитные сооружения в будущем планируется разместить на всех въездах. Пока что металлические ворота установлены только на автомобильной полосе, но в ближайшее время появятся и барьеры для пешеходов.